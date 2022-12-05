Приміщення залізничної лікарні у Тернополі таки залишається у власності громади

Приміщення залізничної лікарні у Тернополі вартістю майже 36 млн грн таки залишається у власності громади

Ухвалою Господарського суду Тернопільської області у зв’язку з добровільним скасуванням відповідачами оскаржуваних рішень за позовом Тернопільської обласної прокуратури щодо приватизації пам’ятки архітектури-приміщення залізничної лікарні закрито провадження у даній справі.

Нагадаємо, Тернопільська обласна прокуратура ще на початку минулого року звернулась до суду в інтересах держави до Тернопільської міської ради, виконавчого комітету Тернопільської міської ради та третіх сторін на боці відповідача з вимогою визнати незаконними та скасувати вищевказані рішення.

Прокурори встановили, що історичну будівлю колишньої залізничної лікарні на вулиці Івана Франка в Тернополі намагались відчужити за заниженою у 7 разів вартістю на підставі підроблених документів.

І лише після майже 2 років судових слухань міськрада скасувала свої рішення, на незаконності яких наполягала прокуратура.

Відтак, попереджено вибуття з комунальної власності пам’ятки архітектури місцевого значення площею 3151,8 кв. м вартістю майже 36 млн грн, розташованої в історичній частині міста.