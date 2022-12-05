Понад 165 тисяч гривень витратив на віртуальну подругу мешканець Тернопільщини

Впродовж кількох місяців віртуальна знайома виманювала та випрошувала у жителя Підволочиського району гроші. Спочатку вона пропонувала свої інтимні фото за символічну плату, а згодом почала видумувати різні історії.

Чоловік розповів, що познайомився із жінкою в Telegram-каналі. Вона представилася Ольгою і сказала, що приїхала з Дніпра та навчається в одному із Тернопільських вишів. На життя не вистачає, а тому вона підпрацьовує офіціанткою.

Віртуальні переписки тривали довго. Потерпілий переказував гроші їй то на лікування, то на оренду житла і навіть на допомогу мамі з погашенням кредиту.

В реальному житті вони не зустрічалися жодного разу. Дівчина періодично не відповідала на повідомлення, але щоразу у неї були якісь пояснення. Коли ж зв’язок взагалі, чоловік вирішив, що його обдурили і написав заяву у поліцію про шахрайство. Він повідомив, що перерахував невідомій впродовж жовтня-листопада понад 165 тисяч гривень.

Поліцейські внесли даний факт в ЄРДР згідно статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.