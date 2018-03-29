Приємна новина для тернополян, які проживають поблизу котельні на вул. Київська, 3а

Завдяки “Екологічній інспекції” в особі Едуарда Ференца в Львівському апеляційному суді відстояно заходи реагування щодо котельні на вул. Київська, 3а. Тобто, цю котельню досі заборонено переобладнувати на спалення торфу.

Про це повідомила громадська активістка з Тернополя Юлія Мамчак.

УРА! Чудова новина для тернополян, що проживають поблизу котельні по вул Київська, 3а, — пише Юлія Мамчак у Facebook. – Завдяки “Екологічній інспекції” в особі Едуард Ференц в Львівському апеляційному суді відстояно заходи реагування на нашій котельні. Простіше кажучи, нашу котельню на Київській досі заборонено переобладнувати на спалення торфу. Вітаю тернополян з черговою перемогою у боротьбі за чисте повітря та здорове майбутнє.Нагадаємо, у котельні на вулиці Київській, 3а планували змінити вид палива, на якому працюватиме котел. Замість газу – торфобрикети. Однак, ідею такої модернізації, не оцінили мешканці багатоповерхівок, розташованих неподалік. Люди пояснюють, що котельня межує із житловими будинками і їм доведеться дихати викидами від торфу.