Псевдоволонтер на Тернопільщині продавав бронежилети, ввезені як гумдопомога

За процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури тернополянину повідомлено про підозру у незаконному використанні з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги (ч. 3 ст. 201-2 КК України).

За даними слідства, підозрюваний спільно з іншими особами ввозив в Україну бронежилети та іншу амуніцію, кошти на які збирали у США. Їх купував брат організатора схеми та переправляв із США до Польщі. В подальшому амуніція в’їжджала в Україну, як гуманітарна допомога. Проте бронежилети потрапляли не до благодійної організації, а на склади організатора схеми, і псевдоволонтер їх продавав.

Під час реалізації 49 бронежилетів за 620 тис грн підозрюваного викрили правоохоронці. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Встановлюється коло усіх причетних до незаконної діяльності осіб.

Вилучену амуніцію буде передано на потреби ЗСУ.

Заходи з викриття здійснювалися прокурорам. спільно зі слідчими ТУ ДБР, розташованого у м. Львові, за оперативного супроводу Управління СБУ в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.