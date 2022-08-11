З бюджету Тернопільської громади додатково спрямовано 10 мільйонів гривень на ремонти укриттів у закладах освіти

На засіданні виконавчого комітету внесено зміни до бюджету Тернопільської міської територіальної громади на 2022 рік.

Зокрема:

спрямовується 1 млн грн на придбання обладнання для військових формувань в межах «Програми забезпечення обороноздатності військових формувань Тернопільського гарнізону та військового призову Тернопільської міської територіальної громади на 2022 рік»;

додатково спрямовано 10 млн грн на облаштування укриттів в закладах освіти (5 млн грн – для ремонту укриттів у закладах дошкільної освіти, 4,5 млн грн – на ремонти сховищ у загальноосвітніх закладах, 50 тис. грн – на ремонти укриття у спецзакладі для дітей, котрі потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку і 440 тис. грн – на ремонт укриттів у закладах професійної (професійно-технічної освіти));

спрямовано кошти управлінню ЖКГ для виконання невідкладних заходів з благоустрою міста у сумі 20 млн грн;

на управління транспортних мереж та зв’язку спрямовується 12 млн грн, у т.ч. на компенсацію за пільговий проїзд у міському громадському транспорті окремим категоріям громадян.

Відповідно до рішення, вносяться також зміни в кошторисні призначення управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради, завдяки чому спрямовуються кошти на ремонти укриттів в Тернопільській музичній школі № 1 та в Тернопільській музичній школі №2.

Нагадаємо, на початку липня виконком уже спрямовував 24,5 млн грн на проведення ремонту укриттів у закладах освіти.