19:56 | 11.08.2022
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З бюджету Тернопільської громади додатково спрямовано 10 мільйонів гривень на ремонти укриттів у закладах освіти

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На засіданні виконавчого комітету внесено зміни до бюджету Тернопільської міської територіальної  громади  на  2022 рік.

Зокрема:

  • спрямовується 1 млн грн на придбання обладнання для військових формувань в межах «Програми забезпечення    обороноздатності   військових  формувань   Тернопільського  гарнізону   та  військового  призову  Тернопільської  міської  територіальної  громади  на  2022 рік»;
  • додатково спрямовано 10 млн грн на облаштування укриттів в закладах освіти (5 млн грн – для ремонту укриттів у закладах дошкільної освіти, 4,5 млн грн – на ремонти сховищ у загальноосвітніх закладах, 50 тис. грн – на ремонти укриття у спецзакладі для дітей, котрі потребують  корекції  фізичного  та/або  розумового  розвитку і 440 тис. грн – на ремонт укриттів у закладах професійної (професійно-технічної освіти));
  • спрямовано кошти управлінню ЖКГ для виконання невідкладних заходів з благоустрою міста у сумі 20 млн грн;
  • на управління транспортних мереж та зв’язку спрямовується 12 млн грн, у т.ч. на компенсацію за пільговий  проїзд  у міському громадському транспорті окремим категоріям громадян.

Відповідно до рішення, вносяться також зміни в кошторисні призначення управління культури і мистецтв  Тернопільської міської ради, завдяки чому спрямовуються кошти на ремонти укриттів в Тернопільській музичній школі № 1 та в Тернопільській музичній школі №2.

Нагадаємо, на початку липня виконком уже спрямовував 24,5 млн грн на проведення ремонту укриттів у закладах освіти. 

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