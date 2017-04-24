П’янка між двома знайомими закінчилася шарпаниною та кримінальною справою

Відкрите викрадення чужого майна інкримінують борщівські правоохоронці мешканцю райцентру. 34-річний чоловік не посоромився пограбувати свого знайомого.

Про викрадення мобільного поліцейським повідомив потерпілий, 23-річний мешканець райцентру. Він розповів, що ґаджет силою відібрав знайомий. Правоохоронці розшукали друга-грабіжника.

Як з’ясувалося під час слідства злочину передувала гулянка. Обидва товариші випивали в помешканні потерпілого, а через деякий час між ними зав’язалася суперечка. Вона швидко переросла в шарпанину і старший з товаришів, аби остаточно довести свою перевагу, надавав стусанів молодшому та, забравши в нього телефон, покинув квартиру.

Мобільний правоохоронці вилучили. Борщівчанин втратив друга, а натомість отримав кримінальне провадження згідно статті 186 ККУ. Підозрюваний невдовзі постане перед судом.