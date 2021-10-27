У Тернополі почали повторний розгляд справи чоловіка, який вбив тату-майстриню

У Тернопільському апеляційному суді почали повторний розгляд справи Андрія Горбатюка, якого засудили за вбивство тату-майстрині Тетяни Підвашецької. Із засудженим спілкувалися онлайн, пише Суспільне Тернопіль.

Андрій Горбатюк відмовився від адвокатів, які захищали його у судах під час попереднього розгляду справи. Попросив, щоб йому призначили державного захисника. Головуючий суддя Василь Сарновський задовольнив прохання підсудного та переніс засідання на 15 листопада.

Нагадаємо, Тетяну Підвашецьку вбили у квітні 2019 року. Підозрюваного Андрія Горбатюка Тернопільський міськрайонний суд засудив до довічного ув’язнення. Апеляційний суд змінив термін покарання з довічного до 15 років арешту. 22 вересня цього року Касаційний кримінальний суд не погодився з цим рішенням і направив справу на повторний розгляд. Про це розповіла речниця Тернопільського апеляційного суду Жанна Попович.