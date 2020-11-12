16:31 | 12.11.2020
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Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

П’ять діб знадобилося оперативникам Тернопільщини, аби розшукати викрадене авто

Irena 0 Views Прокоментуй!

Про зникнення іномарки надійшло повідомлення від жителя обласного центру.

Чоловік розповів, що невідомі викрали транспорт в ніч з четвертого на п’яте листопада. HYUNDAI SONATA стояла припаркована у дворі на вулиці Карпенка.
Проведеними слідчо-оперативними заходами працівники карного розшуку встановили особу викрадача. Ним виявився колишній знайомий доньки потерпілого – двадцятидворічний житель Гусятинського району. Молоді люди зустрічалися, але посварилися та розійшлися.

Свою помсту колишній наречений вирішив реалізувати, викравши автомобіль батька дівчини.

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