Який сенс ставити життя і економіку на щотижневу 2-денну паузу? – Андрій Кір

Смішно читати волання через картинку Епіцентру, який всіма правдами і неправдами адаптується до нових реалій.

Особливо смішно, коли це роблять представники бізнесу.

Мега-смішно виглядає натовп “громил”, “підпалювачів” і “бойкотунів”, адже спершу ці шлуночки не можуть собі дати ради, щоб хоч прийти на вибори, а тепер “акціями прямої дії” страшать…

Всі ті, шо “вайкають” – і далі чемно будуть ходити туди і купляти все необхідне. І дуже правильно зроблять, бо тисячі працівників, які працюють у цій величезній торгівельній мережі отримають зарплату. Гроші працюватимуть – працюватиме й економіка.

До речі, остання п’ятниця місяця – “чорна п’ятниця”. Будуть знижечки. У всіх. Або принаймні у тих, хто до того часу не зачиниться назавжди. Тому приходьте, не соромтесь. І масочку не забудьте. І соціальну дистанцію тримайте.

А “акції прямої дії” треба проводити в Києві щодо тих, хто весною вгробив економіку, порізав бюджет заради ковідного фонду, а тоді замість підготовки до протидії епідемії їх проїбав на асфальт, серіали і премії авакяну. Впевнений, що за нормального керівництва держави і доцільного використання цих коштів, неминуча цифра 10, 15 чи, навіть, 20 тисяч інфікованих на добу – не була би критичною.

Так що, відмахайтесь від бізнесу і дайте нормально працювати.

І так, вважаю “карантин вихідного дня” – вершиною цього довбо*бізму. Вважається, що інкубаційний термін ковіду ~14 днів. Який сенс ставити життя і економіку на щотижневу 2-денну паузу, якщо протягом решти 5 днів люди і далі займатимуться звичними справами, ходитимуть в ті ж магазини, кафе, їздитимуть тими ж маршрутками, контактуватимуть один з одним? 2 дні, коли робиться до 2/3 всього обороту в реаліях, коли було 4 місяці простою, а доходи у порівнянні з минулим роком зменшились мінімум на 30% у всіх сферах.

Та й будьмо відвертими, адже, навіть, якщо би виявилось, що ви заразилися, вас би запитали: “Контактних вписуємо? Ні? Йой, най буде “. Тоді який у цьому всьому сенс?))

Я ще можу знайти логіку у введенні повного локдауну, але виключно за однієї дуже простої, зате дуже важливої умови: “всі, від припиздента до міністра охорони здоров’я, хто відповідповідальні за теперішній стан речей та про*обані час і гроші повинні понести кримінальну відповідальність”. Знаю, фантастика.

Отож, як каже найвеличніший: “Бажаю вам 36,6. Дякую, дуже дякую за увагу”.Андрій Кір