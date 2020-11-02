Лікар-епідеміолог Олег Голінатий: «Якщо ми хочемо вберегти життя людей, то Україні не уникнути локдауну»

Останніми днями все більше країн Європи вводять жорсткий карантин, так званий локдаун, відповідно до якого закриваються всі бари, ресторани, більшість магазинів, а виходити з дому можна лише з поважних причин. Це зумовлено різким збільшенням кількості хворих. На цю тему поспілкувалися із лікарем-епідеміологом Олегом Голінатим та дізналися його думку і прогнози щодо рівня захворюваності в Україні:

«Порівняно з минулими вихідними бачимо, що кількість хворих трішки зменшилася, але це не показник того, що захворюваність йде на спад. Загалом, по Україні статистика невтішна і щодня ми маємо сумні рекорди із збільшення числа хворих на коронавірусну інфекцію. Якщо так триватиме і далі, то нам просто не уникнути жорсткого карантину, медицина направду не справляється.

Як на мене, така ситуація виникає через те, що багато людей нехтують рекомендаціями та не дотримуються правил поведінки у громадських місцях. На даний момент носіння маски та дотримання дистанції – головні чинники, які можуть вберегти від зараження ковідом. На мою думку, така безвідповідальність вже невдовзі призведе до того, що будемо мати таку саму сумну картину, як і в Європі. Якщо ми хочемо вберегти своє життя та здоров’я, то Україні не уникнути локдауну. Я розумію, що це може неабияк вдарити по економіці нашої держави, але для мене, як для лікаря, немає нічого ціннішого за життя та здоров’я людей».