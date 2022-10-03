Тернополяни отримали 12755 електронних підписів від податкової

Платникам Тернопільщини впродовж трьох кварталів цього року працівники сектору реєстрації користувачів Головного управління ДПС України, що діє у ЦОПі Тернопільської ДПІ, видали 12755 сертифікатів електронного цифрового підпису. Війна спонукала жителів нашого краю до активного використання електронних сервісів та обмеженого безпосереднього спілкування. До того ж наявність цифрового підпису відкриває його власнику можливості Електронного кабінету: від подання звітності, заяв – до з’ясування нарахованих та сплачених платежів тощо.

Варто нагадати, що термін дії електронного підпису під час воєнного стану подовжено. Таку постанову ухвалив Уряд на період воєнного стану в Україні.

Зазвичай термін дії підпису обмежений – від одного до двох років. Для його подовження деяким користувачам необхідно фізично навідатися до свого надавача, щоб той перевидав КЕП.

В умовах воєнного стану для багатьох українців зробити це неможливо. Тому Мінцифри спільно з Держспецзвʼязку забезпечать безперебійне функціонування системи надання е-послуг.

Тож надавачі електронних довірчих послуг на основі раніше створених ключів самостійно сформують новий КЕП.

Послуга з видачі посилених сертифікатів відкритих ключів електронного цифрового підпису для юридичних осіб, приватних підприємців та громадян є безкоштовною та займає до 10 хвилин часу. Охочі можуть нею скористатися, відвідавши сектор реєстрації користувачів ГУ ДПС в області, що знаходиться за адресою м. Тернопіль, вул. Білецька,1, Центр обслуговування платників Тернопільської ДПІ, кімн. 122.