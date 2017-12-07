“Халявні” пиріжки з передбаченням даватимуть кожному, хто візьме книжку в цій бібліотеці Тернополя

На абонементі наукової бібліотеки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка з 11 грудня діятиме книжкова виставка «Ой, Андрію, даруй нам надію».

У ніч на Андрія дівчата ворожать на свою долю… Хочете знати, як? Завітайте на абонемент навчальної літератури (біля «Марципана»). А 13 грудня кожному, хто завітає на виставку і візьме книги для навчання – халявні пиріжки з передбаченням.

Також діятиме фотозона, де можна буде приміряти український стрій та навчитися зав`язувати хустину різними способами.