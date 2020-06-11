17 червня ТНМУ обиратиме старого ректора по-новому

Міністерство охорони здоров’я України оголосило конкурс на заміщення посади ректора Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського.

17 червня 2020 року в ТНМУ відбудуться вибори ректора. Голосування триватиме з 9.00 до 15.00. На цю посаду претендуватиме лише один кандидат – теперішній ректор Михайло Михайлович Корда.

Вибори відбудуться в актовій залі (4 поверх) адміністартивного корпусу ТНМУ (Майдан Волі, 1).

Попередньою датою виборів ректора було 19 березня ц.р., але у зв’язку з карантином їх перенесено на червень.