Ранок 17 серпня: де на Тернопільщині зафіксували 85 нових випадків передачі коронавірусу

Станом на 17 серпня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 3817 випадках діагноз лабораторно підтверджений (3500 випадків – дорослі, 317 випадків – діти), з них 47 летальних. Видужало 2429 осіб.

В ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» проводиться тестування біоматеріалу методом ІФА контингентів груп ризику. Всього проведено досліджень 2828, з яких 1289 дослідження на наявність антитіла класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2, у 63 осіб виявлені позитивні результати (вказують на гострий перебіг хвороби) і 1539 досліджень на наявність антитіла класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2, у 89 осіб виявлені позитивні результати (вказують на наявність імунітету).

Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 1072 (468 одужало, 3 летальних, 601 продовжують хворіти);

– Бережанський район – 159 (88 одужало, 3 летальних, 68 продовжують хворіти);

– Борщівський район – 35 (21 одужало, 14 продовжують хворіти);

– Бучацький район – 150 (118 одужало, 2 летальних, 30 продовжують хворіти);

– Гусятинський район – 130 (75 одужало, 55 продовжують хворіти);

– Заліщицький район – 84 (65 одужало, 6 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 13 продовжують хворіти);

– Збаразький район – 206 (138 одужало, 4 летальних, 64 продовжують хворіти);

– Зборівський район – 45 (32 одужало, 13 продовжують хворіти);

– Козівський район – 89 (70 одужало, 1 летальний, 18 продовжують хворіти);

– Кременецький район – 458 (434 одужало, 8 летальних, 16 продовжують хворіти);

– Лановецький район – 139 (119 одужало, 20 продовжують хворіти);

– Монастириський район – 266 (239 одужало, 5 летальних, 22 продовжують хворіти);

– Підволочиський район – 48 (33 одужало, 15 продовжують хворіти);

– Підгаєцький район – 13 (7 одужало, 2 летальних, 4 продовжують хворіти);

– Теребовлянський район – 77 (47 одужало, 30 продовжують хворіти);

– Тернопільський район – 327 (145 одужало, 3 летальних, 179 продовжують хворіти);

– Чортківський район – 286 (127 одужало, 159 продовжують хворіти);

– Шумський район – 233 (203 одужало, 10 летальних, 20 продовжують хворіти);

За попередню добу:

– видужало 15 осіб;

– проведено 372 досліджень методом ПЛР;

– підтверджено 85 випадків зараження вірусом COVID-19.

🌏Географія поширення нових випадків:

⭕️м. Тернопіль (19 осіб)

⭕️Бучацький район (2 особи):

• м. Бучач – 1

• с. Жизномир – 1

⭕️Бережанський район (5 осіб):

• м. Бережани –2

• с. Вербів – 1

• с. Волиця – 1

• с. Вільховець – 1

⭕️Збаразький район (5 осіб):

• м. Збараж – 2

• с. Нижчі Луб’янки – 2

• с. Доброводи– 1

⭕️Гусятинський район (7 осіб):

• смт Гусятин – 1

• м. Копичинці – 5

• с. Увисла – 1

⭕️Теребовлянський район (1 особа):

• смт Микулинці – 1

⭕️Тернопільський район (10 осіб):

• с. Смолянка – 1

• с. Петриків – 1

• смт. Велика Березовиця – 2

• с. Велика Лука – 1

• с. Великі Гаї – 1

• с. Ангелівка – 1

• с. Гаї-Шевченківські – 1

• с. Буцнів – 1

• с. Підгородне – 1

⭕️Заліщицький район (1 особа):

• м. Заліщики – 1

⭕️Козівський район (2 особи):

• смт Козова – 1

• с. Глина – 1

⭕️Чортківський район (16 осіб):

• м. Чортків – 8

• с. Росохач – 2

• с. Джурин – 1

• с. Ридодуби – 2

• смт Заводське – 1

• с. Колиндяни – 2

⭕️Борщівський район (5 осіб):

• м. Борщів – 3

• смт Мельниця-Подільська – 1

• смт Скала-Подільська – 1

⭕️Зборівський район (2 особи):

• с. Бліх – 1

• с. Мшанець – 1

⭕️Кременецький район (1 особа):

с. Плоске– 1

⭕️Монастириський район (1 особа):

• м. Монастириська – 1

⭕️Підволочиський район (1 особа):

• м. Скалат – 1

⭕️Шумський район (1 особа):

• с. Залісці – 1

⭕️Лановецький район (6 осіб):

• м. Ланівці – 2

• с. Маневе – 1

• с. Пахиня – 3