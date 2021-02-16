Розколяда при молитві в Іnstagram з отцем Василем Германюком

Чудовою традицією українського народу вже з покоління в покоління стало гідне завершення новорічно-різдвяного циклу календарно-обрядових свят. Таке святкування називають Розколядою. Сучасні виклики XXI століття вносять корективи в дане святкування. Цьогоріч незвичне свято Розколяди відбулося при спільноті “Молитви в Іnstagram” зі священиком-новатором отцем Василем Германюком.

Саме цей священик став одним із перших, хто застосував мультимедійні технології на проповіді під час Святої Літургії. Згодом священнослужитель став одним із перших, хто започаткував щоденні онлайн-молитви в додатку Іnstagram. Ще задовго до карантину, вже протягом трьох років, отець Василь щодня, зранку і ввечері, єднає людей не лише з усіх куточків України, а й з усього світу у спільній молитві. Про це заговорили і засоби масової інформації, зокрема події священника було висвітлено у новинах відомих телеканалів України.

Спільнота «Молитва в Іnstagram» протягом трьох років стала дружньою та згуртованою. Отцю Василю вдалося організувати реальні зустрічі та познайомитися зі своїми онлайн-парафіянами у різних куточках України. А тепер ці люди створили щось нове. У прямій трансляції звучали відеозаписи колядок у виконанні Коваль Ольги (м. Червоноград, Львівська область), аматорського хору духовної музики “Сяйво” (с. Микитинці, Івано-Франківська область), Ільчишин Ірини (с. Колодне, Тернопільська область), Шафранецької Юлії ( м. Могилів-Подільський, Вінницька область), Корчак Марії (с. Сапогів, Тернопільська область) і Кущ Анни (с. Велика Бузова, Полтавська область), Заяць Ольги, Леськів Мар’яни, Цінцірук Марії та Сороки Ірини (м. Тернопіль), Скалівської Мар’яни та Тринчій Інни (смт Перегінське, Івано-Франківська область), Хрущ Ольги (с. Буданів, Тернопільська область) та Дригуша Івана (м. Тернопіль), Гречки Віти (м. Волочиськ, Хмельницька область), парафіяни смт Скали-Подільської, Тернопільської області.

Родзинкою духовного онлайн-заходу був спільний прямий ефір з українською співачкою, ведучою телевізійних програм і концертів Світланою Весною з Івано-Франківська.

Безліч позитивних відгуків під час онлайн-трансляції стали підтвердженням того, що онлайн-Розколяда сподобалася підписникам. А черговий захід свідчить про те, що сучасне духовенство готове приймати нові виклики, відповідно до обставин часу та прославляти новонародженого Христа там, де є люди.

Олеся Москавлюк