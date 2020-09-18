Ранок 18 вересня: в Україні – 3 228 нових випадків коронавірусу, на Тернопільщині — 311
За останню добу в Україні виявили 3 228 випадків коронавірусу. Загальна кількість інфікованих станом на 18 вересня сягнула 169 472.
Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО.
Найбільше нових випадків недуги виявили у Харківській (349), Одеській (322) областях.
За добу від ускладнень коронавірусу в Україні померли 68 інфікованих. А загалом від початку епідемії летальних випадків становить 3 468.
За добу в Україні одужали 1573 людини. Загалом за весь час пандемії недугу здолали 75 486 українців.
На Тернопільщині загалом захворіли 10 705 людей, з них за останню добу – 311. Загалом в області від ускладнень хвороби померло 128 людини. Шестеро людей померли протягом останньої доби.