10:08 | 18.09.2020
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Новини Тернополя 

Ранок 18 вересня: в Україні – 3 228 нових випадків коронавірусу, на Тернопільщині — 311

Irena 0 Views Прокоментуй!

За останню добу в Україні виявили 3 228 випадків коронавірусу. Загальна кількість інфікованих станом на 18 вересня сягнула 169 472.

Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО.

Найбільше нових випадків недуги виявили у Харківській (349), Одеській (322) областях.

За добу від ускладнень коронавірусу в Україні померли 68 інфікованих. А загалом від початку епідемії летальних випадків становить 3 468.

За добу в Україні одужали 1573 людини. Загалом за весь час пандемії недугу здолали 75 486 українців.

На Тернопільщині загалом захворіли 10 705 людей, з них за останню добу – 311. Загалом в області від ускладнень хвороби померло 128 людини. Шестеро людей померли протягом останньої доби.

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