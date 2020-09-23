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Новини Тернополя 

Офіційна інформація: 23 вересня підтверджено 335 нових випадків зараження COVID-19 на Тернопільщині

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Станом на 23 вересня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 12067 випадках діагноз лабораторно підтверджений (11153 випадки – дорослі, 914 випадків – діти), з них 146 летальних (1 випадок житель сусідньої області). Видужало 5660 осіб.

Джерело:  ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”

Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 3468 (1299 одужало, 28 летальних, 2141 продовжують хворіти);

– Бережанський район – 642 (297 одужало, 8 летальних, 337 продовжують хворіти);

– Борщівський район – 381 (107 одужало, 3 летальних , 271 продовжують хворіти);

– Бучацький район – 632 (276 одужало, 14 летальних, 342 продовжують хворіти);

– Гусятинський район – 589 (307 одужало, 6 летальних , 276 продовжують хворіти);

– Заліщицький район – 524 (193 одужало, 12 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 319 продовжують хворіти);

– Збаразький район – 629 (260 одужало, 8 летальних, 361 продовжують хворіти);

– Зборівський район – 314 (138 одужало, 176 продовжують хворіти);

– Козівський район – 319 (159 одужало, 2 летальних, 158 продовжують хворіти);

– Кременецький район – 750 (530 одужало, 14 летальних, 206 продовжують хворіти);

– Лановецький район – 336 (207 одужало, 1 летальний, 128 продовжують хворіти);

– Монастириський район – 510 (356 одужало, 8 летальних, 146 продовжують хворіти);

– Підволочиський район – 254 (126 одужало, 3 летальних, 125 продовжують хворіти);

– Підгаєцький район – 91 (34 одужало, 3 летальних, 54 продовжують хворіти);

– Теребовлянський район – 399 (226 одужало, 6 летальних, 167 продовжують хворіти);

– Тернопільський район – 995 (375 одужало, 7 летальних, 613 продовжують хворіти);

– Чортківський район – 849 (474 одужало, 8 летальних , 367 продовжують хворіти);

– Шумський район – 385 (296 одужало, 14 летальних, 75 продовжують хворіти);

За попередню добу:

– видужало 244 особи;

– проведено 917 досліджень методом ПЛР;

– підтверджено 335 випадків зараження вірусом COVID-19.

– зареєстровано 5 летальних випадків – чоловік 61 р. Бучацький район с. Возилів, чоловік 84 р. м. Тернопіль, жінка 68 р. м. Тернопіль, жінка 59 р. м. Тернопіль, жінка 87 р. м. Тернопіль.

🌏Географія поширення нових випадків:
⭕️м. Тернопіль (102 особи)
⭕️Бережанський район (16 осіб):
• м. Бережани – 14
• с. Жовнівка – 2
⭕️Борщівський район (42 особи):
• м. Борщів – 13
• с. Кудринці – 1
• с. Королівка – 3
• с. Ланівці – 1
• с. Іване-Пусте – 1
• с. Шупарка – 3
• с. Цигани – 2
• с. Стрілківці – 4
• с. Мушкатівка – 1
• с. Бурдяківці – 1
• с. Грошова – 1
• с. Вовківці – 1
• с. Кривче – 2
• смт Мельниця-Подільська – 2
• с. Худіївці – 1
• с. Озеряни – 1
• смт Скала-Подільська – 1
• с. Пищатинці – 2
• с. Трубчин – 1
⭕️Бучацький район (19 осіб):
• м. Бучач – 9
• с. Возилів – 2
• с. Пишківці – 4
• с. Цвітова – 1
• с. Трибухівці – 1
• с. Рукомиш – 1
• с. Сороки – 1
⭕️Гусятинський район (10 осіб):
• смт Гусятин – 3
• смт Гримайлів – 1
• с. Старий Нижбірок – 1
• м. Копичинці – 1
• с. Круголець – 1
• с. Оленівка – 2
• с. Чабарівка – 1
⭕️Заліщицький район (6 осіб):
• с. Бедриківці – 1
• м. Заліщики – 3
• с. Нирків – 2
⭕️Збаразький район (16 осіб):
• м. Збараж – 9
• смт Вишнівець – 1
• с. Гніздичне – 1
• с. Синява – 1
• с. Романове Село – 1
• с. Стриївка – 1
• с. Кривчики – 1
• с. Базаринці – 1
⭕️Зборівський район (6 осіб):
• с. Ярославичі – 1
• смт Залізці – 1
• с. Загір’я – 1
• с. Тростянець – 1
• с. Храбузна – 1
⭕️Козівський район (15 осіб):
• смт Козова – 8
• с. Криве – 2
• с. Вікторівка – 1
• с. Конюхи – 1
• с. Купчинці – 3
⭕️Кременецький район (22 особи):
• м. Кременець – 9
• м. Почаїв – 2
• с. Млинівці – 1
• с. Ридомиль – 1
• с. Бакоти – 1
• с. Куликів – 1
• с. Зеблози – 1
• с. Розтоки – 4
• с. Великі Млинівці – 1
• с. Підлісці – 1
️Лановецький район (11 осіб):
• м. Ланівці – 7
• с. Грибова – 1
• с. Снігурівка – 1
• с. Іванківці – 2
️Монастириський район (8 осіб):
• м. Монастириська – 3
• с. Горішня Слобідка – 3
• с. Красіїв – 1
• с. Сеньків – 1
⭕️Підволочиський район (4 особи):
• смт Підволочиськ – 2
• м. Скалат – 1
• с. Качанівка – 1
⭕️Теребовлянський район (15 осіб):
• м. Теребовля – 8
• смт Микулинці – 3
• с. Воля – 2
• с. Ілавче – 1
• с. Великий Говилів – 1
⭕️Тернопільський район (16 осіб):
• с. Романівка – 1
• смт Велика Березовиця – 1
• с. Великі Гаї – 8
• с. Петриків – 1
• с. Плотича – 1
• с. Мишковичі – 1
• с. Почапинці – 1
• с. Застінка – 1
• с. Байківці – 1
️Чортківський район (18 осіб):
• м. Чортків – 14
• смт Заводське – 1
• с. Угринь – 1
• с. Улашківці – 1
• с. Ягільниця – 1

⭕️Шумський район (3 особи):

• с. Вілія – 1

• с. Шкроботівка – 1

• с. Матвіївці – 1

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