Офіційна інформація: 23 вересня підтверджено 335 нових випадків зараження COVID-19 на Тернопільщині

Станом на 23 вересня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 12067 випадках діагноз лабораторно підтверджений (11153 випадки – дорослі, 914 випадків – діти), з них 146 летальних (1 випадок житель сусідньої області). Видужало 5660 осіб.

Джерело: ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”

Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 3468 (1299 одужало, 28 летальних, 2141 продовжують хворіти);

– Бережанський район – 642 (297 одужало, 8 летальних, 337 продовжують хворіти);

– Борщівський район – 381 (107 одужало, 3 летальних , 271 продовжують хворіти);

– Бучацький район – 632 (276 одужало, 14 летальних, 342 продовжують хворіти);

– Гусятинський район – 589 (307 одужало, 6 летальних , 276 продовжують хворіти);

– Заліщицький район – 524 (193 одужало, 12 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 319 продовжують хворіти);

– Збаразький район – 629 (260 одужало, 8 летальних, 361 продовжують хворіти);

– Зборівський район – 314 (138 одужало, 176 продовжують хворіти);

– Козівський район – 319 (159 одужало, 2 летальних, 158 продовжують хворіти);

– Кременецький район – 750 (530 одужало, 14 летальних, 206 продовжують хворіти);

– Лановецький район – 336 (207 одужало, 1 летальний, 128 продовжують хворіти);

– Монастириський район – 510 (356 одужало, 8 летальних, 146 продовжують хворіти);

– Підволочиський район – 254 (126 одужало, 3 летальних, 125 продовжують хворіти);

– Підгаєцький район – 91 (34 одужало, 3 летальних, 54 продовжують хворіти);

– Теребовлянський район – 399 (226 одужало, 6 летальних, 167 продовжують хворіти);

– Тернопільський район – 995 (375 одужало, 7 летальних, 613 продовжують хворіти);

– Чортківський район – 849 (474 одужало, 8 летальних , 367 продовжують хворіти);

– Шумський район – 385 (296 одужало, 14 летальних, 75 продовжують хворіти);

За попередню добу:

– видужало 244 особи;

– проведено 917 досліджень методом ПЛР;

– підтверджено 335 випадків зараження вірусом COVID-19.

– зареєстровано 5 летальних випадків – чоловік 61 р. Бучацький район с. Возилів, чоловік 84 р. м. Тернопіль, жінка 68 р. м. Тернопіль, жінка 59 р. м. Тернопіль, жінка 87 р. м. Тернопіль.