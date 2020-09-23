Офіційна інформація: 23 вересня підтверджено 335 нових випадків зараження COVID-19 на Тернопільщині
Станом на 23 вересня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 12067 випадках діагноз лабораторно підтверджений (11153 випадки – дорослі, 914 випадків – діти), з них 146 летальних (1 випадок житель сусідньої області). Видужало 5660 осіб.
Джерело: ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”
Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 3468 (1299 одужало, 28 летальних, 2141 продовжують хворіти);
– Бережанський район – 642 (297 одужало, 8 летальних, 337 продовжують хворіти);
– Борщівський район – 381 (107 одужало, 3 летальних , 271 продовжують хворіти);
– Бучацький район – 632 (276 одужало, 14 летальних, 342 продовжують хворіти);
– Гусятинський район – 589 (307 одужало, 6 летальних , 276 продовжують хворіти);
– Заліщицький район – 524 (193 одужало, 12 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 319 продовжують хворіти);
– Збаразький район – 629 (260 одужало, 8 летальних, 361 продовжують хворіти);
– Зборівський район – 314 (138 одужало, 176 продовжують хворіти);
– Козівський район – 319 (159 одужало, 2 летальних, 158 продовжують хворіти);
– Кременецький район – 750 (530 одужало, 14 летальних, 206 продовжують хворіти);
– Лановецький район – 336 (207 одужало, 1 летальний, 128 продовжують хворіти);
– Монастириський район – 510 (356 одужало, 8 летальних, 146 продовжують хворіти);
– Підволочиський район – 254 (126 одужало, 3 летальних, 125 продовжують хворіти);
– Підгаєцький район – 91 (34 одужало, 3 летальних, 54 продовжують хворіти);
– Теребовлянський район – 399 (226 одужало, 6 летальних, 167 продовжують хворіти);
– Тернопільський район – 995 (375 одужало, 7 летальних, 613 продовжують хворіти);
– Чортківський район – 849 (474 одужало, 8 летальних , 367 продовжують хворіти);
– Шумський район – 385 (296 одужало, 14 летальних, 75 продовжують хворіти);
За попередню добу:
– видужало 244 особи;
– проведено 917 досліджень методом ПЛР;
– підтверджено 335 випадків зараження вірусом COVID-19.
– зареєстровано 5 летальних випадків – чоловік 61 р. Бучацький район с. Возилів, чоловік 84 р. м. Тернопіль, жінка 68 р. м. Тернопіль, жінка 59 р. м. Тернопіль, жінка 87 р. м. Тернопіль.
Шумський район (3 особи):
• с. Вілія – 1
• с. Шкроботівка – 1
• с. Матвіївці – 1