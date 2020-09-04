Архиєпископ Нестор благословив студентів на початок нового навчального року

1 вересня 2020 року запрошення адміністрації Тернопільського кооперативного торговельно-економічного коледжу архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор взяв участь в урочистих заходах з нагоди початку нового навчального року.

Його Високопреосвященство відслужив молебень за успішний початок навчального року. По закінченні молебню архієпископ Нестор окропив усіх присутніх на святі святою водою.

Цього ж дня архієпископ Нестор разом зі священниками єпархії відвідав Тернопільський фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій Західноукраїнського національного університету. На запрошення директора коледжу Василя Мартинюка Високопреосвященнійший владика привітав студентів та викладачів підрозділу ЗНУ із Днем знань і благословив на початок нового навчального року.

Прес-служба Тернопільської єпархії ПЦУ