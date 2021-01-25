У Тернополі чоловік погрожував… парфумами

Вчора, 24 січня, близько 18 години на вулиці Купчинського було чимало поліції. Про це “Погляду” повідомив очевидець, якого злякала ця ситуація – поліція оточила чоловіка, який у руках тримав предмет подібний на гранату, та погрожував підривом.

Як повідомив “Погляд” керівник сектору комунікації головного управління Національної поліції у Тернопільській області Сергій Крета, чоловік, який влаштував кіпіш – психічнохворий. У руках у нього були парфуми у вигляді гранати.

На щастя, все завершилося добре.