Реформа з децентралізації має бути продовжена і завершена, – В’ячеслав Негода

У Києві під час навчання в «Школі ефективних медіа», яку проводить УКМЦ в рамках Програми USAID DOBRE, В’ячеслав Негода розповів про перспективи завершення децентралізації та зміни до Конституції.

Зауважимо, що чиновник є з одним із авторів та ідейним натхненником децентралізації в Україні. Протягом дев’яти років він реалізовував завдання реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади на посаді заступника Міністра, а зараз очолює Офіс Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України, метою якого є організація діяльності з питань, що стосуються продовження реформ у сферах розбудови ефективної системи місцевих органів влади, упорядкування і розмежування повноважень місцевого самоврядування і органів виконавчої влади на засадах децентралізації. Конгрес – це не орган влади, але вся влада – у ньому, – так охарактеризував В’ячеслав Негода структуру, в якій працює. – Це великий майданчик, на якому є можливість створити умови для комунікацій між місцевими та центральними органами влади для вирішення актуальних проблем. Він, що важливо, дає змогу виробити більшу взаємну довіру між органами влади і стимулює їх бути чесними та відкритими.

За словами В’ячеслава Негоди, в Україні реформа з децентралізації має бути продовжена і завершена. Про це говорять очільники влади, це розуміють і підтримують наші закордонні партнери. Також результати реформи місцевого самоврядування та децентралізації влади повинні бути закріплені в Конституції України, зокрема:

визначити нову систему адміністративно-територіального устрою України;

гарантувати матеріальну та фінансову основу місцевого самоврядування;

визначитися із системою влади на регіональному на субрегіональному рівнях;

запровадити інститут префектів та переформатувати місцеві державні адміністрації в органи префектурного типу;

закріпити адміністративний нагляд за законністю рішень.

В’ячеслав Негода зазначив, що законопроект про зміни до Конституції може бути внесений не раніше як після припинення військового стану, а далі потрібно привести чинне законодавство у відповідність до оновленого Основного закону України.