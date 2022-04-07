На Тернопільщині сталась смертельна ДТП

Дорожньо-транспортна пригода сталась 6 квітня в с.Мельниця-Подільська Чортківського району. Близько 20.00 годин на вул. І.Франка не розминулись «ВАЗ-2101» та «Volkswagen Caravella».

Внаслідок ДТП постраждали двоє молодих хлопців, які перебували в «копійці»: 20-річний водій автомобіля та 22-річний пасажир. Водій, житель с. Кудринці Мельниця-Подільської територіальної громади отримав травми різного ступеня важкості та був госпіталізований в КНП «Мельниця-Подільську селищну лікарню».

На жаль, пасажир, житель сусіднього с. Кудринці, загинув на місці аварії.