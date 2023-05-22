В Тернополі автомобіль збив жінку, яка перебувала на пішохідному переході

Дорожньо-транспортна пригода сталась 20 травня в м. Тернополі. Близько 12.00 годин водій автомобіля«Volkswagen», проїжджаючи повз торговий центр «Новус», що по вул. Перля, здійснив наїзд на пішохода.

Внаслідок аварії 70-річна жінка, яка переходила проїжджу частину дороги по пішохідному переходу, отримала ушкодження середнього ступеня важкості. Потерпілу госпіталізували в Тернопільську міську клінічну лікарню швидкої допомоги.

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