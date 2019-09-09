Ректор ТНЕУ Андрій Крисоватий написав перший після вибуху у його дворі пост у Facebook

Кілька хвилин тому на своїй сторінці у Facebook ректор Тернопільського національногго економічного університету Андрій Крисоватий опублікував перший пост після того, як з ним трапилася трагедія – невідомі підкинули бомбу, яка здетонувала в руках ректора. У пості Андрія Крисоватого є вдячності начальнику ДСНС України у Тернопільській області Віктору Маслею, підлеглі якого оперативно та професійно спрацювали після нещодавнього вибуху на подвір’ї ректора.

Шановний Вікторе Михайловичу та колективе Управління ДСНС України у Тернопільській області! Прийміть від мене особисто та моєї родини щирі слова подяки та шани колективу Державної служби України з надзвичайних ситуацій за професіоналізм, людяність, підтримку для мене та моєї дружини у нелегкий для нашої сім’ї час. Завдяки Вашій оперативності, небайдужості та чітким діям було врятовано наші життя. Ваші вчинки не залишили байдужими нікого. Я зворушений Вашою порядністю та ставленням. Дякую Вам, що не залишилися осторонь та вжили усіх необхідних заходів, – пише Андрій Крисоватий.

Нагадаємо, 4 вересня між 7 та 8 годинами ранку на подвір’ї ректора Тернопільського національного економічного університету Андрія Крисоватого трапився вибух. Внаслідок трагедії Андрій Крисоватий залишився без кисті лівої руки, а його дружина втратила око. Більше інформації ТУТ.