Борги за субсидії та пільги ставлять під загрозу життєдіяльність ОСББ у Тернополі

Громадська спілка «Рада голів ОСББ м. Тернополя» звернулася до Кабінету Міністрів України з проханням вплинути на ситуацію щодо відшкодування пільг та субсидій на рахунки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ). Виплати з нез’ясованих причин затримують ще з липня ц.р.

Про це у соцмережах повідомив депутат Тернопільської міської ради, керівник ради голів ОСББ Тернополя Сергій Лупак.

«З липня 2017 р. з незрозумілих причин на рахунки ОСББ не проводиться відшкодування пільг та субсидій, – йдеться у зверненні. – Заборгованість за послуги з утримання та обслуговування будинків і прибудинкових територій уже становить 14 000 000 грн. ОСББ Тернополя не можуть виплатити зарплату своїм працівникам, сплатити єдиний соціальний внесок, розрахуватися за комунальні послуги. ОСББ, які скористалися програмою «Теплі кредити», не мають змоги погасити кредитні зобов’язання”.