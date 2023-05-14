Робот допомагав рятувальникам гасити пожежі після російської атаки у Тернополі

У Тернополі вогнеборці ліквідували пожежу у складських приміщеннях з використанням роботизованої системи пожежогасіння ⤵️

14 травня у м. Тернопіль вогнеборці ДСНС ліквідували пожежі у двох складських будівлях на загальній площі 400 м кв, що виникли після обстрілів міста.

До гасіння було залучено 33 чол. особового складу ДСНС та 6 од. техніки, зокрема тактичний робот Magirus Wolf R1.

“Робот-помічник наших рятувальників вже не перше доводить свою єффективість. З його допомогою рятувальникам вдалося ліквідувати наслідки ворожих атак на Тернопільщині та Хмельниччині. За допомогою пульта керування оператор перебуває на безпечній відстані від робота та осередку пожежі. Наразі пожежі ліквідовані. Дякую кожному за роботу”, – прокоментував ситуацію Голова ДСНС Сергій Крук.