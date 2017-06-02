Роман Заставний: «Рішення Стокгольмського арбітражу істотно знизить ціну на газ»

Суд при Арбітражному інституті Торговельної палати Стокгольма виніс кілька окремих рішень у справі НАК “Нафтогаз України” проти ВАТ “Газпром” за контрактом на постачання газу в Україну від 19 січня 2009 року.

Зокрема, повністю відхилено ультиматум “Газпрому” про застосування принципу “бери або плати”, на якому особливо наполягав кремлівський монополіст. Ще – змінено принцип ціноутворення (а йдеться про найвищу вартість газу в Європі) на природний газ, зафіксований у контракті купівлі-продажу газу між НАК “Нафтогаз України” і “Газпромом”, підписаного екс-прем’єром Юлією Тимошенко 19 січня 2009 року.

Перебуваючи на посаді Прем’єр-міністра України Арсеній Яценюк 16 червня 2014 року доручив Міністерству енергетики та вугільної промисловості України, Міністерству юстиції, Міністерству закордонних справ і НАК “Нафтогаз України” вжити всіх заходів для захисту національних інтересів у Стокгольмському суді.

– Знаково, що 2014 року саме уряд Арсенія Яценюка ухвалив правильне рішення – йти до Стокгольмського арбітражу і відвоювати свої позиції у Газпрому, а ще категорично відмовитися від російського газу, – зазначив однопартієць Яценюка, народний депутат з Тернопільщини Роман Заставний. – Відтак війна з “Газпромом” закінчилася перемогою справедливості і України. Кремль втратив можливість для шантажу і примусу України до виконання невигідного контракту, — наголосив депутат.

За словами Романа Заставного, завдяки вольовому рішенню Арсенія Яценюка та результатам розгляду справи в Міжнародному арбітражному суді Стокгольма, Україна не купуватиме зайві обсяги газу за найвищою у Європі ціною.

Нагадаємо, взаємні претензії “Газпрому” й “Нафтогазу” за контрактом купівлі-продажу газу становлять близько $ 45,7 млрд і $ 17,9 млрд відповідно.