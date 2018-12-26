Музичну виставу ТНЕУ перенесено на 25 січня 2019 року

У зв‘язку зі значним зростом рівня захворюваності серед дітей-учасників творчих колективів ТНЕУ музичну виставу «Різдвяна історія Гномео і Джульєти» буде перенесено! Отримані запрошення на 26 грудня 2018 року на 14.00 год. та 16.00 год. будуть дійсними на 25 січня 2019 р. на 14.00 год. та 16.00 год. відповідно. Якщо ж Ви і Ваші діти не зможуть відвідати виставу у вказану дату, поверніть запрошення організаторам, аби вони могли розповсюдити їх серед інших охочих.

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