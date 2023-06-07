Рух автобусних маршрутів №4 та №6 продовжено у вечірні години

З 5 червня рух автобусних маршрутів №4 та №6, які курсують до мікрорайону «Новий Світ» продовжено у вечірні години.

Зокрема, автобус №4 «Новий Світ – вул. Київська – вул. Лесі Українки» з виконанням рейсів автобусного маршруту №6 розпочне роботу з 6 ранку та виконуватиме рух по маршруту до 19:36.

Автобус №6 «Новий Світ – Автовокзал» працюватиме на маршруті 11 год. 23 хв та курсуватиме до 21:39.

Відстежити рух громадського транспорту можна такого у мобільному додатку «е-Тернопіль» розділ «Де транспорт». Застосунок доступний для завантаження на операційній системі Android або на iOS.