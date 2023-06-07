У Тернополі сталася нічна ДТП

Сьогодні, близько 2-ї години ночі, на перехресті вулиць Митрополита Шептицького — Степана Будного сталася дорожньо-транспортна пригода без травмованих.

Водій автомобіля Volkswagen не впорався з керуванням, порушив ПДР та здійснив наїзд на огородження. На щастя, внаслідок ДТП ніхто не постраждав.

Патрульні провели обстеження вулично-шляхової мережі та склали на водія протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП.

Наголошуємо! Наїзд на перешкоду стало причиною 165 ДТП, в яких травмувалося 30 людей, а 4 — загинуло.

Кермуйте відповідально та не порушуйте правил дорожнього руху.