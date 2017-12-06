Тернопільський Фонд державного майна пропонує оцінити об’єкти

РВ по Тернопільській області оголосило конкурс оцінювачів – потрібно оцінити об’єкти державної власності:

– частину приміщеннядругого поверху адміністративного будинку з допоміжними будівлями і спорудами площею 6,0 кв. м у с. Підгороднє по вул. Стрийська, 5;

– частину приміщення будівлі “Гаражі” виробничої бази монастиря Бернардинів, площею 97,0 кв. м у м. Збараж по вул. Незалежності, 8;

– площадки для встановлення контейнера площею 15,2 кв. м та одне антено-місце (частина покрівлі даху будівлі висотою 26 м під встановлення трубостійки висотою 6 м, площею 4,4 кв. м, частину кабельросту площею 4,1 кв. м та частину фасаду будівлі площею 12,0 кв. м) у м. Борщів по вул. Січових Стрільців, 2;

– гідротехнічні споруди нагульного ставу “Урмань”: дамба, обвідний канал, водопостачальний канал, 3 шлюзи регулятори в межах земель Урманської сільської ради, за межами с. Урмань Бережанського району.

Конкурс відбудеться 14 грудня 2017 року.

Останній день прийому конкурсної документації – 7 грудня 2017 року. Документація приймається у РВ по Тернопільській області (м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 604), тел. для довідок – 25-04-87.

Детальная інформація – у газеті «Відомості приватизації» № 94 від 29 листопада 2017 року.