На Тернопільщині оптимізують суди – стане 7 замість 17

На Тернопільщині “укрупнять” і суди. Вслід за адміністративно-територіальною реформою та децентралізацією Україну чекає створення нових суддових округів, яких замість 17 на Тернопільщині створять 7.

На даний момент в Тернопільській області діє 17 місцевих судів, а, відповідно до нової судової карти, планується створити 7 місцевих окружних судів: Бережанський, Бучацький, Теребовлянський, Чортківський, Збаразький, Кременецький і Тернопільський.

У зв’язку з оптимізацією системи судів можливі ризики тривалого припинення здійснення судочинства в судах на період їх реорганізації.