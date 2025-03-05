Рятувальна операція: у Зборові та Тернополі витягли з води двох людей

Весна швидко набирає обертів, і з кожним днем температура повітря невпинно зростає. Сьогодні, 5 березня, стовпчик термометра вдень уже сягав +14°C. Однак, попри очевидну небезпеку, окремі громадяни продовжують виходити на лід, що суттєво втратив міцність. Як наслідок, двоє людей опинилися у крижаній воді.

Один із випадків трапився на міському ставі в Зборові. Свідки події негайно зателефонували на номер екстреного виклику “101” о 13:25, повідомивши про людину, що провалилася під кригу. Інший інцидент стався у Тернополі, і інформація про нього надійшла рятувальникам о 16:34.

На щастя, обох потерпілих вдалося оперативно врятувати. Рятувальники доправили їх на берег та передали працівникам екстреної медичної допомоги. Випадки завершилися загальним переохолодженням постраждалих та мокрим одягом, однак ситуація могла бути значно трагічнішою.

Температурні зміни роблять лід оманливо небезпечним: ще вчора він міг витримувати людину, а сьогодні – провалюється під найменшим навантаженням. Весняне сонце та тепла погода швидко руйнують кригу, роблячи її тонкою і крихкою. Будь-яка прогулянка чи спроба риболовлі на такій кризі можуть закінчитися трагедією.

Щоб уникнути небезпеки, варто дотримуватися простих правил:

Уникати виходу на лід у період потепління.

Якщо лід тріщить або прогинається – негайно повертайтеся назад.

У разі провалу під кригу – зберігайте спокій, широко розкиньте руки, не панікуйте й кличте на допомогу.

Свідкам таких подій слід одразу телефонувати за номером “101” і намагатися допомогти, не ризикуючи власним життям.

ДСНС України вкотре застерігає: вихід на кригу в умовах плюсових температур є надзвичайно небезпечним! Закликаємо всіх громадян дотримуватися правил безпеки та не наражати себе на ризик. Бережіть своє життя!