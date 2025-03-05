Начальник ДСНС Тернопільщини Віктор Маслей йде з посади

Начальник Головного управління ДСНС України в Тернопільській області Віктор Маслей завершив понад десятирічну службу на посаді керівника пожежно-рятувальної служби регіону. Про своє рішення він повідомив у соцмережах, підбивши підсумки своєї діяльності.

За роки керівництва вдалося значно оновити матеріально-технічну базу рятувальних підрозділів, оснастивши їх сучасним обладнанням відповідно до європейських стандартів. Особовий склад управління брав участь у рятувальних операціях не лише в Україні, а й за її межами – у Греції та Словенії.

Одним із важливих досягнень стало створення сучасних умов для служби рятувальників: проведено реконструкцію підрозділів у Теребовлі, Гусятині, Кременці, Збаражі, Зборові, Підгайцях, Ланівцях, збудовано нові частини у Козові та Шумську. Також запрацював сучасний Центр управління в надзвичайних ситуаціях.

За час керівництва Маслея в області було відкрито майже 60 місцевих пожежних команд у 55 громадах. Крім того, для особового складу створили сучасну медико-санітарну частину, а для дітей – музей пожежно-рятувальної служби.

Віктор Маслей висловив вдячність команді та всім, хто підтримував його протягом років служби, зазначивши, що отриманий досвід ще принесе користь на іншій ниві. Він наголосив, що найціннішим здобутком стали людяні стосунки та дружба всередині колективу.

Щиро вдячний кожному, хто допомагав і підтримував мене на шляху служіння нашому народові у сфері безпеки і порятунку. Ви знаєте як це було нелегко і чого нам коштувало реалізовувати мега важкі проекти всупереч перешкодам та труднощам.

Оглядаючись у минуле нам усім є чим пишатися, а найбільше це добрими людяними стосунками, взаєморозумінням та підтримкою всередині нашого незламного колективу. Кожен з вас є найбільшою цінністю та здобутком у моєму житті, бо прийшовши в цю службу ви як і я, стали частиною великої родини, а наша дружба, довжиною в життя – це те, що усі ми заберемо з собою коли настане час.

Вірю що досвід та знання, отримані в пожежно-рятувальній службі ще принесуть багато користі на іншій ниві, бо що б ми не робили це завжди буде для блага нашої країни та рідного народу.

Дякую моїй команді, яка підтримуючи мене, змогла зробити для області й усієї України так багато!

Далі обов’язково буде! – резюмував екскерівник ДСНС Тернопільщини.