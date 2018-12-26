На Тернопільщині демобілізовані учасники АТО освоюють мирні професії, відкривають бізнес

Фахівці служби зайнятості Тернопільщини з особливою увагою ставляться до колишніх воїнів. За 11 місяців 2018-го за сприянням у працевлаштуванні в обласну службу зайнятості звернулись 732 демобілізованих учасники АТО, яким було надано статус безробітного, з них 43 – мали інвалідність. Найбільше їх звернулося до Тернопільського міськрайонного центру зайнятості – 173 особи, Бережанської – 87, Чортківської – 55, Гусятинської районних філій Тернопільського обласного центру зайнятості – 51. Про це повідомив директор ОЦЗ Василь Олещук.

168 учасників АТО вдалося працевлаштувати, з них 5 – за умови компенсацій роботодавцям витрат єдиного соціального внеску, 7 – відкрили власний бізнес, отримавши одноразову допомогу по безробіттю для організації підприємницької діяльності; 22 – були забезпечені тимчасовою роботою, у т.ч. 1 особа з інвалідністю.

29 колишніх воїнів, з них 1 особа з інвалідністю, скористалися можливістю пройти профнавчання. Вони навчалися за професіями: робітник фермерського господарства, бджоляр, водій тролейбуса, проходили курси цільового призначення за напрямом «Підприємець-початківець», стажувались у роботодавців за професіями кухар, тракторист, водій автотранспортних засобів, бухгалтер, менеджер (управитель) з персоналу, оператор комп’ютерного набору та ін. Після профнавчання 96% демобілізованих учасників АТО уже працюють.

На 1 грудня 2018 року для 256 колишніх воїнів продовжується пошук підходящих місць праці.