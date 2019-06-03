Садівник із Тернопільщини вирощує 40 сортів хурми

Іван Мерлавський з Чортківського району на Тернопільщині вирощує 40 сортів хурми. Перші саджанці сорту Тамкам та Іччі кі кей джіро садівник привіз з Америки. Вони морозостійкі та можуть витримувати до 26°С морозу. Про це повідомляє tenews.org.ua.

У перший же рік садівник зібрав невеликий урожай. Вага одного плоду була 200-250 гр. Хурма буває чоловічої та жіночої статі. Плодоносять ті, що жіночої. Хоча є і багато гібридних сортів.

Хурма доволі нетипове дерево для тернопільського регіону. Її батьківщина — Кавказ і Японія. За словами Івана Мерлавського, щоб отримати високіх врожаї під посадку дерев необхідно обирати сонячне місце без протягів.

«Молоді дерева, спочатку висаджую в горщики, вони зимують в підвалі. Коли саджанці підростуть, добре укоріняться, висаджу надворі», — розповідає садівник.

За словами Івана Мерлавського, низ горщиків він вистеляє шкаралупами волоських горіхів, вони найкраще виконують функцію дренажу. Втім, можна й брати перевірений керамзит. Чорнозем для заморського дерева не годиться, найкраще підходить торф або спеціальний ґрунт для цитрусових.

«Після посадки хурму необхідно постійно поливати. Вона відмінно переносить надлишок вологи, проте без її наявності молоді дерева можуть загинути. Хурма відноситься до числа рослин, які нормально почувають себе на бідних ґрунтах, її краще недогодувати, ніж перегодувати мінеральними, і особливо, органічними добривами», — радить фахівець.

За його словами, для підживлення дерев можна використовувати органічні добрива, навіть листя дерева та деревний попіл. Це найкраща профілактика від шкідників. Окрім цього, з середини вересня листя дерев можна обробляти монофосфатом калію, щоб гілки зміцніли і визріла кора.

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