Тексти тернопільського письменника Василя Махна — прагнення долати відстані між континентами

У збірку «Околиці та пограниччя» знаного українського письменника Василя Махна увійшли вибрані есеї, які було опубліковано впродовж 2011–2018 років в українських журналах «Критика», «ШО» та інших виданнях, а також новий есей «Сім листівок з Америки». Есеїстику Василя Махна було номіновано на премію імені Юрія Шевельова, а книжки перекладів виходили у Польщі та Сербії.

Василь Махно уже майже два десятиліття мешкає у Нью-Йорку, великою мірою є нью-йоркським поетом, тож його оптика — оптика трансатлантичних перельотів, його тексти — прагнення долати відстані, стягувати, мов ниткою, сюжети між континентами, між Нью-Йорком і Бучачем, Тернополем і Парижем, між Колумбією і Монголією. Махно збирає повітря та складає пам’ять — сторінку за сторінкою, мапу за мапою, про втрати та кохання, про міста, про узбережжя, про околиці, про пограниччя.

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