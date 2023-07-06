13:02 | 6.07.2023
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САП звернулась до суду з клопотанням про відсторонення голови Тернопільської облради

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6 липня 2023 року прокурор #САП подав до Вищого антикорупційного суду клопотання про відсторонення від займаної посади голови Тернопільської обласної ради, якого спільно з двома заступниками голови Тернопільської ОВА викрили на проханні надати та одержанні неправомірної вигоди від бізнесмена-волонтера.

Про розгляд указаного клопотання буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, 26.06.2023 голові Тернопільської обласної ради та двом заступникам голови Тернопільської обласної військової адміністрації повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України.

📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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