СБУ попереджає про небезпеку вербування ворожими спецслужбами

Контррозвідка СБУ протидіє численним спробам вербування громадян України ворожими спецслужбами, які в умовах війни намагаються використовувати українців для збору розвідданих, організації диверсій на фронті та провокацій у тилу.

Для залучення до злочинної діяльності громадян України спецслужби РФ використовують різноманітні прийоми і засоби:

– погрози життю та здоров’ю;

– тортури і шантаж;

– банальний підкуп;

– поступове втягування у співпрацю «втемну».

Останній спосіб – особливо поширений для пошуку потенційних зрадників серед жителів умовно мирних областей.

В такому випадку перший контакт із російським «рекрутером» може відбуватися у соціальній мережі або під час телефонної розмови. Вербувальник зазвичай видає себе за іншу особу, і навіть може створювати враження справжнього патріота, який вільно спілкується українською мовою та доволі непогано обізнаний з нашою культурою і традиціями.

Непідготовленій людині важко розпізнати в новому знайомому співробітника спецслужби, адже вербувальники – досвідчені маніпулятори. Вони намагаються зіграти на людських почуттях та слабкостях. Спочатку схиляють співрозмовників до надання безневинних послуг, а потім поступово їх вербують і підбурюють до деструктивних та злочинних дій.

Співпраця з ворожими спецслужбами є злочином проти національної безпеки. В умовах воєнного стану державна зрада карається позбавленням волі на строк п’ятнадцять років або довічним позбавленням волі, з конфіскацію майна.

Водночас, якщо громадянин не виконував злочинного завдання проти України і добровільно повідомив владу про свій зв’язок з ворогом, то він звільняється від кримінальної відповідальності.

Тому, як тільки Ви зрозуміли, що стали об’єктом вербувального впливу ворожої спецслужби – негайно звертаєтесь до Служби безпеки України.