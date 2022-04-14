На Тернопільщині скорочується комендантська година

З завтрашнього дня у Тернопільській області комендантська година розпочинатиметься о 23:00 та триватиме до 5:00.

Про це під час брифінгу повідомив голова Тернопільської ОВА Володимир Труш.

Разом з тим, режим темряви, який раніше розпочинався о 21:00 від завтра розпочинатиметься теж о 23:00.

– Хочу повідомити всі громадського харчування можуть працювати до 22:00. Оскільки до 23:00 людям потрібно добратися додому, – каже Володимир Труш. – Після 23:00 жодне таксі не пересувається містом, без виключень.