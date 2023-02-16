З 16 лютого підприємці Тернополя можуть подавати заяву на відшкодування частини вартості генераторів

З 16 лютого у Центрі надання адміністративних послуг (м. Тернопіль, вул. Князя Василя Костянтина Острозького, 6) розпочнеться прийом документів для отримання часткового відшкодування вартості придбання генераторів суб’єктам малого та середнього підприємництва.

Компенсацію зможуть отримати суб’єкти господарської діяльності, які фактично здійснюють діяльність на території Тернополя та населених пунктів, що приєдналися до Тернопільської громади.

Часткове відшкодування вартості придбання генераторів буде надаватися суб’єктам господарювання окремо на кожен об’єкт здійснення діяльності у розмірі, що не перевищує 50% вартості генератора, але не більше 30 тис. грн. Обладнання має бути закуплене після 24 лютого 2022 року та номінальною потужністю від 3 кВт включно.

Для подачі документів на відшкодування вартості придбаних генераторів заявники повинні будуть подати пакет документів:

1.Заява.

2.Копії платіжних документів (первинні документи, які підтверджують факт отримання обладнання та здійснення оплати за наданий товар).

3.Копії документів із зазначенням технічних характеристик та серійного номера (або інше заводське маркування).

4.Копія витягу/виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (формує посадова особа управління).

5.Фотофіксація обладнання.

Зверніть увагу, підставами для відмови у наданні відшкодування чи зупинення розгляду документів можуть бути:

1.Неповний пакет документів.

2. Невідповідність вимогам:

не є юридичними особами та фізичними особами – підприємцями, які зареєстровані, здійснюють діяльність на території Тернопільської міської територіальної громади та не сплачують податки до бюджету громади;

не є представниками малого та середнього підприємництва, згідно з положеннями Господарського кодексу України;

не забезпечують робочими місцями щонайменше 3 осіб;

перебувають у стані ліквідації, реорганізації, банкрутства;

у яких є заборгованість щодо сплати податків і зборів перед бюджетами всіх рівнів, заборгованість із сплати єдиного внеску та/або страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;

не забезпечують рівень оплати праці в розмірі не менше середньомісячної заробітної плати по місту за останній звітний період.

Нагадаємо, 8 лютого на засіданні виконавчого комітету міської ради затверджено Положення про фінансову підтримку малого та середнього підприємництва, яким передбачено часткове відшкодування вартості придбання генераторів суб’єктам малого та середнього підприємництва.