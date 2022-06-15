У Чорткові понад 400 сімей зазнали збитків від ракетних ударів з росії

За його словами, оперативно 10 карет медичної допомоги виїжджали на місце у суботу, щоб надати медичну допомогу. Зараз в лікарні перебуває 8 людей (мінус дві людини, які вже повернулися додому).

Голова Тернопільської військової адміністрації Володимир Труш також попросив жителів не ігнорувати сирени та не публікувати фото з місць вибуху.

«Коли ворог випустив ракети, вони попали в цілі, ворогу важливо зрозуміти, чи досяг він успіху. Тому відсьогодні всі відео будуть трактуватися як корегування вогню», — каже він.

За його словами, усі, хто публікують фото та відео «прильотів ракет» отримають підозру у здійсненні диверсійної діяльності та коригуванні вогню для ворога.

Нагадаємо, сьогодні над Тернопільщиною українська ППО збила декілька російських ракет. Жертв чи пошкоджень внаслідок падіння уламків немає.