У Чорткові понад 400 сімей зазнали збитків від ракетних ударів з росії
Понад 400 сімей вже звернулися за відшкодуванням збитків, які їм завдали в цю суботу 4 ракетні удари росії по Чорткову на Тернопільщині.
Про це на брифінгу повідомив голова Тернопільської військової адміністрації Володимир Труш. За його словами, це 37 домашніх господарств.
«Понад 400 сімей звернулися за відшкодуванням збитків. Це 37 домогосподарств, також 23 людини отримали поранення легкі і середньої важкості. Слава Богу, що всі живі, жертв немає. Буквально сьогодні ви чули повітряну загрозу, наші сили ПВО спрацювали на відмінно, дякуючи ЗСУ, ми не відчули повторення суботи в Тернопільській області», — запевнив Володимир Труш.
За його словами, оперативно 10 карет медичної допомоги виїжджали на місце у суботу, щоб надати медичну допомогу. Зараз в лікарні перебуває 8 людей (мінус дві людини, які вже повернулися додому).
Голова Тернопільської військової адміністрації Володимир Труш також попросив жителів не ігнорувати сирени та не публікувати фото з місць вибуху.
«Коли ворог випустив ракети, вони попали в цілі, ворогу важливо зрозуміти, чи досяг він успіху. Тому відсьогодні всі відео будуть трактуватися як корегування вогню», — каже він.
За його словами, усі, хто публікують фото та відео «прильотів ракет» отримають підозру у здійсненні диверсійної діяльності та коригуванні вогню для ворога.
Нагадаємо, сьогодні над Тернопільщиною українська ППО збила декілька російських ракет. Жертв чи пошкоджень внаслідок падіння уламків немає.