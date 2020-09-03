Серед почесних громадян Тернополя та Гримайлова — двоє науковців ТНТУ

Звання «Почесний громадянин міста Тернополя» з нагоди відзначення 480-ої річниці Дня міста присвоєно громадському і культурному діячу, поету, графіку, професору кафедри українознавства та філософії Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Герману Олегу Михайловичу.

Звання «Почесний громадянин Гримайлова» з нагоди 300-річчя надання магдебурзького права місту Гримайлів присвоєно провідному науковому співробітнику Інституту фізики НАН України д.ф.-м.н., почесному доктору Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Шендеровському Василю Андрійовичу.