Експрес-курси ЛЕГКОЧИТАННЯ і ШВИДКОЧИТАННЯ для учнів 1-4 класу

Ваша дитина читає дуже повільно і невиразно? Не може переказати прочитане? Ви згодні, що читання – основа всіх шкільних предметів? Додайте до слова ЧИТАННЯ слова ЛЕГКО і ШВИДКО і отримаєте ЛЕГКОЧИТАННЯ і ШВИДКОЧИТАННЯ, а на виході – підвищення успішності у навчанні!

Експрес-курс з ЛЕГКОЧИТАННЯ – це швидка допомога дітям, чия техніка читання поки що на низькому рівні: вони читають по складах, плутають наголоси і закінчення, не розуміють сенсу прочитаного.

Експрес-курс з ШВИДКОЧИТАННЯ – це комплексна програма інтелектуального розвитку дитини. На заняттях паралельно з навичками читання ми розвиваємо логіку, пам’ять та увагу, максимально активізуємо роботу мозку.

Лише 40 занять – і ваша дитина буде читати швидко, правильно, розуміти прочитане, а також легко сприймати нову інформацію, швидко мислити, бути уважною та впевненою у собі.

Під час занять паралельно з навичками читання ми відкриємо для вашої малечі дивовижний світ книг і допоможемо полюбити читання!

Тривалість заняття – 60 хвилин.

Графік – двічі на тиждень.

Вікова категорія – 6-10 років.

Запрошуємо вас з дитиною на презентацію курсу і безкоштовну діагностику 5 вересня.

Телефонуйте 067-353-432.

Записуйтеся на безкоштовну діагностику тут: http://prominchyky.com.ua/shvydkochytannia/