Сергій Лупак: ЖЕКи витрачають гроші мешканців на «війну» із ОСББ

У Тернополі значного поширення набули ОСББ як форма управління багатоквартирним будинком. Закономірно, що знайшлися і ті, кому це аж ніяк не на руку. І мова передусім іде про приватні підприємства, які тернополяни по традиції називають ЖЕКами. У цьому контексті між ЖЕКами та мешканцями, що вирішили створити ОСББ останнім часом спалахнуло кілька конфліктних ситуацій. Хто правий і як захистити права мешканців дізнаємося у депутата Тернопільської міської ради від «Самопомочі», керівника ГС «Рада Голів ОСББ м. Тернополя» Сергія ЛУПАКА.

– Пане Сергію, у чому, на Вашу думку, криються основні протиріччя між ЖЕКами та ОСББ?

– Самоврядування – це не лише повноваження та кошти для міст та об’єднаних територіальних громад. Це ще і право кожної маленької громади – наприклад, співвласників багатоповерхового будинку – самим визначатися, як і на що витрачати свої гроші. Раніше ми платили ЖЕКам незалежно від того, подобалося нам їхнє обслуговування чи ні. Це тому, що ми не мали вибору. А сьогодні такий вибір є.

За підтримки фракції «Самопоміч», у 2016 році парламент ухвалив закон «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирних будинках», який створив умови для скасування монополії ЖЕКів та надав можливість співвласникам у ОСББ самим контролювати доходи та витрати на утримання будинків. Однак не всі ЖЕКи змирилися із втратою монополії і ми бачимо випадки, коли вони чіпляються за соломину.

– Можете вказати на такі випадки?

На сьогодні в судах розглядається кілька справ, де приватні підприємства, отримуючи квартирну плату від мешканців, за їх же гроші судяться із ними через те, що вони вирішили відійти від ЖЕКу та створити ОСББ. Один із таких будинків знаходиться на бульварі Куліша, в якому не перший рік формально зареєстровано ОСББ, проте вже майже рік як об’єднання співвласників вирішили самостійно управляти своєю спільною власністю у багатоквартирному будинку. Повною несподіванкою для об’єднання став судовий позов від кількох мешканців, серед яких працівник ЖЕКу, на голову та секретаря зборів. Причина – нібито неправильно зібрані підписи. Третьою, стороною в даній справі, виступає ЖЕК. Спроби ОСББ вирішити питання мирним шляхом успіхом не увінчались. Тому суди по цьому питанню тривають вже майже рік.

Подібна ситуація склалася на вул. Львівській, де ЖЕК не полишає надій і далі опікуватися будинком і також виступає третьою нібито незацікавленою стороною по скасуванню державної реєстрації ОСББ. Ще один випадок: в будинку на бульварі Вишневецького ЖЕК подав на представника зборів за те, що хтось нібито за когось розписався. Зважаючи на ці всі судові позови виникає логічне питання: куди ЖЕКи спрямовують зусилля і кошти? Відповідь очевидна: замість того, щоб зробити в будинку ремонт, ЖЕКи тратять кошти мешканців на судові позови.

Окремо хочу звернути увагу на ганебний вчинок, до якого вдався на мою думку ЖЕК в одному із будинків на вулиці Коновальця Тут справа дійшла до особистих образ та залякування можливого голови правління ОСББ. Порушуючи етичні норми, скоріш за все представник ЖЕКу розклеїв на стінах будинку наклепницькі плакати, в яких вказав прізвище, адресу та інші контакті дані можливого голови правління ОСББ. Такі дії ЖЕКу мають отримати належний громадський осуд та повинні бути розглянуті правоохоронними органами.

– Як бачимо, деякі ЖЕКи створюють мешканцям значні клопоти. Як Рада Голів ОСББ допомагає співвласникам відстоювати свої інтереси перед ЖЕКами?

– У більшості судових справ інтереси тернопільських ОСББ відстоює заступник Ради Голів ОСББ м. Тернополя Андрій Дуда. Тернополяни також можуть щопонеділка з 13 до 15 години отримати консультацію з питань житлово-комунального господарства та ОСББ у нашій приймальні при офісі «Об’єднання «Самопоміч» за адресою бульвар Т. Шевченка, 16.

– Якими будуть Ваші поради мешканцям щодо захисту їх інтересів?

– Співвласникам багатоквартирних будинків у разі конфлікту між ОСББ та сторонніми організаціями слід запам’ятати кілька простих речей:

Будинок – це Ваша спільна власність і за неї треба боротися;

Співвласники можуть створити ОСББ та самі обслуговувати будинок або найняти управителя на загальних зборах;

Ніякої так званої «передачі будинку з балансу на баланс», до якої часто апелюють ЖЕКи, законом не передбачено. Згідно закону будинок є в управлінні ОСББ з моменту його створення;

Колишній ЖЕК зобов’язаний передати усю технічну документацію на будинок новому управителю.

І найголовніше, що потрібно знати це те, що багатоквартирний будинок – спільна власність всіх власників квартир і нежитлових приміщень. А ЖЕК – просто надавач послуг, якого можна змінити.

Спілкувався Василь Шевчук