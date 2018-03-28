На Чемпіонаті України зі сноубордкросу тернопільські сноубордисти здобули три медалі

З 19 до 22 березня вихованці СДЮСШ «Екстрім», ОШВСМ та ФСТ «Динамо» змагались в дисципліні сноубордкросу на Чемпіонатах України серед дорослих та юніорів на спорткомплексі «Драгобрат» Закарпатської області та здобули три нагороди.

Чемпіонкою серед юніорок стала Тетяна Тарнавська (студентка Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка), яка також здобула бронзу на Чемпіонаті України серед дорослих.

Ще одну бронзу Національного Чемпіонату України завоював Тарас Бігус.

Обидва спортсмени є майстрами спорту та входять до складу збірної команди України зі сноуборду. Тренер – Наталія Пазунка.