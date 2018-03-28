Усі перші класи в Тернополі безкоштовно отримають набори LEGO

Усі перші класи в Україні, що навчатимуться з 1 вересня 2018 року, безкоштовно отримають набори LEGO, які допоможуть впроваджувати ігрові та діяльнісні методи навчання в освітній процес. Відповідний меморандум про взаєморозуміння підписали міністр освіти і науки, представник партії «Народний фронт» Лілія Гриневич та віце-президент The LEGO Foundation, голова програми «Спільноти навчання через гру» Каспер Оттоссон Канструп.

Документ передбачає, що The LEGO Foundation безкоштовно забезпечить наборами усі перші класи (близько 17 тисяч шкіл з усієї України) впродовж 2018-2019 навчального року. Також компанія допоможе педагогам опанувати методики для ефективного використання конструкторів у навчанні.

«Ми цінуємо допомогу The LEGO Foundation, оскільки це матеріали, які допоможуть дітям з кожної української школи опановувати матеріал інтерактивно, цікаво та наочно. При цьому вчителі матимуть більше можливостей застосовувати пошукові методи навчання, стимулювати дітей до навчання у більш цікавий та належний для цієї вікової групи спосіб. Просто уявіть собі, ці набори отримають усі українські школи. Це будуть школи і в великих містах, і в маленьких містечках; і в центральній Україні, і в гірських районах західної України, і на лінії зіткнення на Сході. Це дуже серйозна допомога для нас», – зазначила Лілія Гриневич.