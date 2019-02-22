На закинутому комплексі заводу “Ватра” зняли кліп, який за добу набрав майже 200 тисяч переглядів (Відео)

Музичний дует TVORCHI вчора, 21 лютого, презентували нове відео «Believe» («вірити» – англ.), яке зафільмували на закинутому заводі “Ватра” у Тернополі. За 24 години кліп переглянули майже 200 тис. разів.

Знімали тернопільські оператори при температурі -7 градусів. Найважче було приховати, зізнаються, як від холоду тремтіли руки.

TVORCHI – це молодий гурт, учасники якого проживають в Тернополі. Цей музичний проект засновано на початку 2018 року двома хлопцями, які закохані в звук та ритм. Андрій – саунд продюсер, Джефрі – лірик-майстер. Торік їх можна було почути на “Kiss fm”, “M2”, на фестивалях “ZaxidFest”, “Ї”, “Файне місто”, “Let’s bubbles”.

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