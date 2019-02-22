Новини Тернополя 

На закинутому комплексі заводу “Ватра” зняли кліп, який за добу набрав майже 200 тисяч переглядів (Відео)

Irena 72 Views Прокоментуй!

Музичний дует TVORCHI вчора, 21 лютого, презентували нове відео «Believe» («вірити» – англ.), яке зафільмували на закинутому заводі “Ватра” у Тернополі. За 24 години кліп переглянули майже 200 тис. разів.

Знімали тернопільські оператори при температурі -7 градусів. Найважче було приховати, зізнаються, як від холоду тремтіли руки.

TVORCHI – це молодий гурт, учасники якого проживають в Тернополі. Цей музичний проект засновано на початку 2018 року двома хлопцями, які закохані в звук та ритм. Андрій – саунд продюсер, Джефрі – лірик-майстер. Торік їх можна було почути на “Kiss fm”, “M2”, на фестивалях “ZaxidFest”, “Ї”, “Файне місто”, “Let’s bubbles”.

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