Сергій Зюбаненко вручив відзнаки п‘ятьом спецпризначенцям тернопільської поліції

Бійці роти поліції особливого призначення та співробітники «КОРДу» з перших днів повномасштабного вторгнення – в найгарячіших точках бойових зіткнень. Поліцейські пліч-о-пліч з військовими боронять територіальну цілісність України, вибивають ворога з нашої землі.

За особисту мужність та відвагу п‘ятеро спецпризначенців сьогодні отримали відзнаки Національної поліції України та Тернопільської обласної військової адміністрації.

Сергій Зюбаненко подякував бійцям за службу та побажав якнайшвидше повертатися до постійного місця дислокації з Перемогою.