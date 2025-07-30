Шахрайство в Тернополі: аферисти обікрали жителя міста на 40 000 гривень

Працівники Тернопільського районного управління поліції розслідують факт шахрайства, внаслідок якого тернополянин втратив 40 000 гривень.

До поліції звернувся 38-річний мешканець Тернополя, який став жертвою аферистів. Чоловік отримав повідомлення в одному з чатів мобільного додатку Viber з посиланням на оформлення грошової допомоги. Перейшовши за посиланням, потерпілий ввів свої анкетні дані, реквізити банківської картки, а також код підтвердження, що надійшов у SMS.

Невдовзі з його банківського рахунку було списано 40 000 гривень.

За цим фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Тривають слідчі дії для встановлення особи зловмисника.

Правоохоронці застерігають громадян бути обережними і не довіряти сумнівним повідомленням в соціальних мережах та месенджерах, які можуть вести до фейкових сайтів або шахрайських схем. Ніколи не вводьте особисті дані чи реквізити банківських карток на неперевірених ресурсах.

У разі шахрайства телефонуйте на спецлінію 102 або звертайтесь до Департаменту кіберполіції за номером 0 (800) 50-51-70.