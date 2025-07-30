Пожежі, мінометні міни, підтоплення та шершні: рятувальники Тернопільщини за один день впоралися з кількома надзвичайними ситуаціями

17 липня 2025 року для рятувальників Тернопільщини став насиченим і складним, адже їм довелося вирішувати низку надзвичайних ситуацій на території області.

У селі Цвітова Трибухівської громади спалахнула пожежа в господарській споруді. Вогнеборці оперативно прибули на місце та ліквідували полум’я, запобігши значним збиткам та збереженню будівлі.

На Теребовлянщині, в селі Острівець, піротехніки Головного управління ДСНС вилучили та знищили мінометну міну часів Другої світової війни. Це була важлива операція з мінімізації ризику для місцевих жителів.

Негода також не обійшла Тернопільщину: в селищі Вишнівець сильний дощ призвів до підтоплення підвалу приватного будинку. Працівники місцевої пожежної команди оперативно відкачали воду, не давши ситуації загостритися.

До того ж, рятувальники допомогли мешканцям сіл Москалівка та Білоголови позбутися небезпечних осиних гнізд та кублів шершнів, що могли загрожувати життю людей.

Як завжди, рятувальники Тернопільщини продемонстрували професіоналізм та оперативність у вирішенні надзвичайних ситуацій. Пам’ятайте, що у разі небезпеки на допомогу завжди готові прийти працівники ДСНС: дзвоніть за номером 101.